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9 قتلى في أفغانستان بسبب الثلوج

Lebanon 24
01-03-2024 | 18:14
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أعلن مسؤولون يوم أمس الجمعة أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينما أصيب عدد آخر بجروح بسبب تساقط الثلوج بكثافة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في مقاطعات مختلفة بجنوب وشمال أفغانسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدولة الأفغانية لإدارة الكوارث جنان سائق لوسائل الإعلام إنه بسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج في مقاطعات قندهار وهلمند وبادغيس وساري بول وبدخشان وجوزجان توفي تسعة أشخاص وأصيب اثنان آخران.
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وأضاف المتحدث أن الأحوال الجوية القاسية دمّرت المنازل السكنية وقضت على أعداد كبيرة من الماشية، مُعرباً عن مخاوفه من احتمال ارتفاع عدد القتلى.

في غضون ذلك أشارت تقارير إعلامية عديدة الى استمرار تساقط الثلوج بغزارة في مقاطعات مختلفة الأمر الذي تسبّب في إغلاق العديد من الطرق الرئيسية التي تربط المقاطعات.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأفغانية عن تشكيل لجنة مكوّنة من عدّة وزارات لمعالجة الأضرار في مختلف المقاطعات وخاصة لأصحاب الماشية.
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