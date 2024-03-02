هلع بين المصلين وهرج ومرج.. هذا ما حصل داخل أحد المساجد (فيديو)





وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية "، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو تم ضبطه، وتبين أنه يُعاني من أمراض نفسية، موضحا أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي.

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وأضاف السرطاوي أن الشخص دخل إلى مسجد الصحابة أثناء وقت صلاة العشاء في منطقة حطين لواء الرصيفة، وقام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية.



وأكد أنه تم إسعافهم للمستشفى وحالتهم باتت جيدة، فيما قامت الأجهزة الأمنية مباشرة التحقيقات. انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، يوثق إقدام شخص على طعن 4 مصلين داخل مسجد في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، شمال شرق العاصمة الأردنية عمّان.وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية "، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو تم ضبطه، وتبين أنه يُعاني من أمراض نفسية، موضحا أن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي.وأضاف السرطاوي أن الشخص دخل إلى مسجد الصحابة أثناء وقت صلاة العشاء في منطقة حطين لواء الرصيفة، وقام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على 4 من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية.وأكد أنه تم إسعافهم للمستشفى وحالتهم باتت جيدة، فيما قامت الأجهزة الأمنية مباشرة التحقيقات.

كلمات غير مفهومة

يشار إلى أن الفيديو كان أظهر هلع المصلين بعدما رفع المهاجم السكين إلى الأعلى، إلا أن عدداً منهم تصدوا له ودافعوا عن أنفسهم بالكراسي، وبدأوا الهجوم عليه وضربه لمحاولة السيطرة.



فيما تمكن المهاجم من تسديد أكثر من ضربة على المصلين، وأصاب 4 منهم إلا أنهم تمكنوا من إبراحه ضرباً والسيطرة عليه، وإبلاغ الأجهزة الأمنية. (العربية)



