بايدن: آمل أن يتمّ التوصّل لاتّفاق وقف إطلاق نار في غزّة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "يأمل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بحلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.

وأضاف بايدن: "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

Advertisement