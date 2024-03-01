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عربي-دولي
بايدن: آمل أن يتمّ التوصّل لاتّفاق وقف إطلاق نار في غزّة
Lebanon 24
01-03-2024
|
18:51
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "يأمل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بحلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام.
وأضاف بايدن: "لم نصل إلى هذه النقطة بعد".
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