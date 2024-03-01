أرمينيا وأذربيجان تتفقان على مواصلة محادثات السلام بعد لقاء برلين

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اتّفقت أرمينيا وأذربيجان على مواصلة محادثات السلام بعد رعاية برلين اجتماعاً لوزيري خارجية البلدَين هذا الأسبوع لحلّ النزاع المستمرّ بينهما منذ عقود، على ما قالت وزارة الخارجية الألمانية أمس الجمعة.وأجرى وزيرا الخارجية الأرميني أرارات ميروزيان والأذربيجاني جيهون بيراموف محادثات استمرّت يومين في برلين استضافتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي أشادت بخطوات شجاعة من البلدين لترك الماضي والعمل نحو سلام دائم لشعبيهما.