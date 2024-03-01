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خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس

Lebanon 24
01-03-2024 | 20:18
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كشفت رحلة مقرّرة لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إلى واشنطن، عن خلاف حاد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق تقارير صحفية محلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن زيارة غانتس إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات هناك، لم تُجدول بالتنسيق مع نتنياهو، الذي اعتبرها تجاوزا لمنصبه.
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وتأتي الرحلة وسط مساع لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، وحديث عن نفاد صبر الإدارة الأميركية من سلوك نتنياهو في الحرب.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مكتب نتنياهو غضب رئيس الوزراء من سفر غانتس من دون موافقته، خلافا للوائح الحكومية التي تتطلب من الوزراء تنسيق رحلاتهم مع رئيس الحكومة، بما في ذلك الموافقة على السفر.

وحسب مقربين من نتنياهو، فإن "رئيس الوزراء أوضح لغانتس أن إسرائيل لها رئيس وزراء واحد فقط".

ومن المتوقّع أن يزور غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لندن بعد واشنطن.
 
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