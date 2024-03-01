الجيش الأميركي يُنفذ ضربة ضد صاروخ حوثي مُعد للإطلاق

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أكد الجيش الأميركي، أمس الجمعة، تنفيذ ضربة ضد صاروخ أرض جو تابع للحوثيين المدعومين من إيران، كان مُعدا للإطلاق من اليمن.كما قالت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس"، إن الحوثيين أطلقوا في وقت سابق أمس الجمعة، صاروخا بالستيا مضادا للسفن في البحر الأحمر من الأراضي اليمنية.(سكاي نيوز)