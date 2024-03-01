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عربي-دولي

الجيش الأميركي يُنفذ ضربة ضد صاروخ حوثي مُعد للإطلاق

Lebanon 24
01-03-2024 | 23:12
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أكد الجيش الأميركي، أمس الجمعة، تنفيذ ضربة ضد صاروخ أرض جو تابع للحوثيين المدعومين من إيران، كان مُعدا للإطلاق من اليمن.

كما قالت القيادة المركزية الأميركية على منصة "إكس"، إن الحوثيين أطلقوا في وقت سابق أمس الجمعة، صاروخا بالستيا مضادا للسفن في البحر الأحمر من الأراضي اليمنية.(سكاي نيوز)
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