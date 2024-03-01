من بينها صحيفة "هآرتس".. وسائل إعلام عالمية تطالب بحماية الصحفيين في غزة

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مع تواصل الحرب، وقعت العشرات من وسائل الإعلام العالمية، من بينها صحيفة إسرائيلية، رسالة تحث إسرائيل على حماية الصحفيين في غزة، قائلين إن الصحفيين يعملون في ظروف غير مسبوقة خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع، ويواجهون "خطرا شخصيا جسيما".ومن بين وسائل الإعلام التي وقع رؤساء تحريرها على الرسالة التي تحمل تاريخ الخميس الماضي، صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى جانب وكالات أنباء "أسوشيتد برس"، و"فرانس برس"، و"رويترز"، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وشبكة "سي إن إن"، وصحف "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"غارديان"، و"فايننشال تايمز"، و"دير شبيغل".وقتل ما لا يقل عن 94 صحفيا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منهم 89 فلسطينيا قتلهم الجيش الإسرائيلي، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي أصدرت الرسالة الموقعة من مسؤولي 59 مؤسسة إخبارية.وقالت لجنة حماية الصحفيين إن هذه الحرب هي "الأخطر على الإطلاق" بالنسبة للصحفيين.وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين والمدنيين عمدا، زاعمة أنها تلاحق فقط حركة حماس.وورد في الخطاب: "هؤلاء الصحفيون يواصلون التغطية رغم المخاطر الشخصية الجسيمة. يواصلون العمل رغم فقدان الأسرة والأصدقاء والزملاء وتدمير المنازل والمكاتب والنزوح المستمر وانقطاع الاتصالات ونقص الغذاء والوقود".وأضافت الرسالة: "الصحفيون مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حمايتهم باعتبارهم غير مقاتلين وفقا للقانون الدولي".(سكاي نيوز)