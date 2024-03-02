بعد إعلان دول كثيرة وقف التمويل.. 50 مليون دولار أوروبية للأونروا

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من المقرر أن تسدد المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو أي ما يقارب 54 مليون دولار، إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك بعد إعلان دول كثيرة وقف التمويل الشهر الماضية، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفا بالأونروا في هجوم السابع من تشرين الأول على غلاف غزة.4 مليون دولارفقد ذكرت المفوضية في إعلان اليوم السبت، أنها ستزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون ظروفا مروعة خلال حرب إسرائيل على القطاع.ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين للأونروا، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن، لكن المفوضية قالت إنها ستسدد 60% الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه المشكلات الناجمة عن المزاعم.بدوره، أفاد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بأن التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة.كما أعلن مواصلة تمويل الأونروا، حيث أقر الاتحاد الأوروبي بأن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها.في حين رأى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن قرار المفوضية سيدعم الأونروا في تقديم الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، لكنه أضاف أن الأونروا بحاجة إلى 82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن.تحقيق ووقف تمويليشار إلى أنه وفضلا عن فصل الموظفين المتهمين، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في المزاعم الإسرائيلية وطلبت إجراء مراجعة لمدى التزام الأونروا بالحياد. (العربية)