غير واضحة المعالم.. لهذه الاسباب يصعب تنفيذ خطة واشنطن لمساعدة غزة

مع تفاقم الجوع في قطاع غزة الذي يعاني شح الموارد لدرجة خطيرة، لا تبدو الخطة الأميركية لإنزال مساعدات إنسانية جوا واضحة الملامح حتى الآن.
فقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، عن خطط لتنفيذ أول عملية إنزال جوي للأغذية والإمدادات على غزة، بعد يوم من مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصولع لى المساعدات، مما سلط الضوء على الكارثة الإنسانية التي تتكشف في القطاع المنكوب.
إلا أن بايدن قال في وقت لاحق: "لا نعلم على نحو مؤكد متى سيتم إنزال أول دفعة من المساعدات جوا".
وسبق أن نفذت دول أخرى، منها الأردن وفرنسا، بالفعل عمليات إنزال جوي للمساعدات في غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 576 ألف شخص في قطاع غزة، أي ربع سكان القطاع، أصبحوا "على بعد خطوة واحدة من المجاعة".
وقال بايدن للصحفيين: "يتعين علينا بذل المزيد (من الجهد) والولايات المتحدة ستبذل المزيد. المساعدات التي ستذهب إلى غزة ليست كافية بأي حال".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن عمليات الإنزال الجوي ستصبح "مسعى مستداما"، وأضاف أن أول دفعة من الإنزال الجوي ستكون على الأرجح وجبات جاهزة للأكل، وأضاف أنها "لن تكون مرة واحدة فقط".
وصرح بايدن للصحفيين أن الولايات المتحدة تدرس أيضا إمكانية فتح ممر بحري، لتوصيل كميات أكبر من المساعدات إلى غزة.