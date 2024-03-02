تقارير تشكك بالرواية الإسرائيلية بشأن واقعة شارع الرشيد.. وفيديوهات توثق ما حصل

Advertisement

كتب موقع "الحرة": نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مدير مستشفى غزة إن "أكثر من 80 في المئة" من الإصابات التي وصلت إليهم في محيط قافلة المساعدات كانت بطلقات نارية، مما يشير إلى إطلاق نار كثيف عليهم من قبل القوات الإسرائيلية، في حين ذكرت صحفة نيويورك تايمز أن المقطع الذي نشرته قوات الجيش الإسرائيلي "يزيد من الارتباك" بشأن ما حصل.وقتل ما لا يقل عن 115 فلسطينيا وأصيب 750 شخصا آخرين، الخميس، بحسب ما أكده مسؤولو الصحة في القطاع، فيما قال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية "فتحت النار بينما كانت حشود ضخمة تتسابق للحصول على مواد من قافلة المساعدات".وتزعم إسرائيل في روايتها أن العديد من القتلى "تعرضوا للدهس في التدافع الذي بدأ عندما هرع الفلسطينيون اليائسون في غزة إلى شاحنات المساعدات.. حيث أطلقت القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية بعد أن تحركت الحشود باتجاههم بطريقة تهديدية".وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مقاطع مصورة للحشود قبل إطلاق النار عليها، ورفض تقديم نسخة كاملة من الفيديو المصور من طائرة مسيرة، "الأمر الذي يزيد من الارتباك" حول سلسلة الروايات والأحداث التي أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وجرح المئات منهم بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.وأكدت الصحيفة الأميركية أن جودة المقاطع المصوّرة وقصرها "يصعّب من التأكد من المزاعم الإسرائيلية بأن الإصابات والوفيات التي وقعت في شارع الرشيد كانت بسبب "التدافع أو الدهس".ونوهت الصحيفة إلى أن أحد المقاطع التي نشرها الجيش الإسرائيلي أظهر "دبابتين إسرائيليتين متمركزتين على مسافة ربع ميل (أكثر من 400 متر) من مسار المساعدات و12 جثة على الأقل قربها".وذكرت نيويورك تايمز إلى أن الفيديوهات لا تظهر الواقعة التي تسببت بالوفيات والإصابات "لكن يمكن رؤية عدد من الأشخاص وهم يزحفون وينبطحون للحماية".ونقلت الصحيفة مقطعا مصورا بثته شبكة الجزيرة ساهم "بسد بعض الثغرات بشأن ما حصل"، مشيرة إلى أنه أظهر إطلاق للنار لتنتشر الحشود بحثا عن الحماية"، ونوهت الصحيفة إلى أنه لم يتضح توقيت التقاط الفيديو لدى مقارنته بالمقاطع التي نشرها الجيش الإسرائيلي.لكن الصحيفة تقول إن مقطع الفيديو هذا يوثق ما أسمته "tracer ammunition" (ذخيرة خطاطة) وهو "نوع خاص من الذخائر المستخدمة لإنارة مسارها، ما يسمح للقوات بإصابة أهدافها بدقة"، ونوهت إلى أن مصدر تلك الذخائر لم يظهر في المقطع المذكور، إلا أن مسار انطلاقها يأتي من نفس الموقع الذي تواجدت فيه القوات الإسرائيلية على بعد حوالي نصف ميل (800 متر)".وقال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة، الطبيب محمد صالحة لوكالة أسوشيتد برس إن "من بين 176 جريحا وصلوا للمستشفى كان بينهم 142 مصابا بطلقات نارية، بينما أصيب 34 شخصا بسبب التدافع".مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية أكد بدوره أن غالبية المصابين الذين وصلوا للمستشفى كانوا مصابين بطلقات نارية في الجزء العلوي من أجسادهم، والعديد من الوفيات كانت نتيجة للإصابة لطلقات نارية في الرأس أو الرقبة أو الصدر.ولم تكن الأمم المتحدة هي من نظمت قافلة المساعدات الخميس، إذ أنها كانت تحت مراقبة من الجيش الإسرائيلي، الذي قال إن قواته كانت تؤمنها لضمان وصولها إلى شمال غزة، فيما يثير إطلاق النار على الفلسطينيين تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على الحفاظ على النظام إذا واصلت خخطها لما بعد الحرب على غزة.