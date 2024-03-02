زلة لسان جديدة.. بايدن يخلط شعبان برمضان: سنلقي الغذاء جوا على أوكرانيا! (فيديو)

ارتكب الرئيس الأميركي جو بايدن زلة لسان جديدة، وكما يقول المثل الشعبي "خلط شعبان برمضان".



فقد بات الرئيس الأميركي البالغ من العمر 81 عاماً والساعي إلى ولاية جديدة في البيت الأبيض، محط أنظار العديد من معارضيه الذين يتربصون لفرصة التصويب عليه من باب عمره وتراجع تركيزه.



إلا أن بايدن لا يقصر على ما يبدو في تقديم الفرص إليهم.



خلط بين غزة وأوكرانيا

ففي أحدث زلاته، قال الرئيس الديمقراطي للصحافيين في البيت الأبيض أمس الجمعة إن "بلاده ستنضم إلى حلفائها كالأردن وغيره من أجل إنزال الغذاء والإمدادات الإضافية جواً فوق أوكرانيا"، فيما كان يقصد قطاع غزة.



لكنه لم يستدرك الخطأ، بل تابع خالطاً غزة بأوكرانيا، قائلا "نسعى إلى الاستمرار في فتح طرق أخرى أيضا إلى أوكرانيا، من ضمنها إمكانية إنشاء ممر بحري لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية".

🇺🇲🇺🇦🇵🇸 Biden kündigt an, dass die USA der Ukraine „zusätzliche Nahrungsmittel und Vorräte aus der Luft zur Verfügung stellen“.



Das Weiße Haus hat Bidens Ankündigung zu Luftabwürfen in die Ukraine sofort zurückgenommen: „Er bezog sich auf Gaza.“ 😁😁😁 pic.twitter.com/8ePxpPDrTA — AldousHuxley (@AHuxley1963) March 2, 2024 Advertisement

الرئيس المكسيكي.. السيسي

وهذه ليست المرة الأولى على الإطلاق التي يخطئ فيها بايدن، فقد ظهر خلال الفترة الماضية في العديد من المواقف المحرجة، التي ارتبك فيها وخلط بين أسماء رؤساء دول عدة، ولعل أبرزها إشارته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع شباط الماضي، بالرئيس المكسيكي.



كما خلط أكثر من مرة بين المستشار الألماني السابق هلموت كول، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، خلال حملة لجمع التبرعات، مطلع العام الحالي.



كذلك، ضيّع بين اسم الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وسلفه المتوفى منذ العام 1996 فرانسوا ميتران.(العربية)



