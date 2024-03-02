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عربي-دولي
عملية بحرينية ـ أردنية لإنزال مساعدات إنسانية إلى غزة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
02-03-2024
|
03:07
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أكد مركز الاتصال الحكومي البحريني، اليوم السبت، أن قوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي الأردني ينفذان عملية لإنزال مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشتد الحاجة لإيصال معونات غذائية بشكل عاجل لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة، الذي يعيش أزمة إنسانية غير مسبوقة على وقع الحرب التي تشنها عليه إسرائيل.
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وبينما تصل مساعدات إلى المناطق الجنوبية من قطاع غزة، فإنها بطيئة للغاية لدرجة أنها قد لا تكون كافية لتجنب أزمة الجوع هناك.
في المقابل لا تكاد تصل أي مساعدات إلى المناطق الشمالية البعيدة عن المعبر الحدودي الرئيسي، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال جبهات قتال أكثر احتداما.
وقال مسؤول كبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، إن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وإن حدوث مجاعة واسعة النطاق قد تكون "أمرا شبه حتمي" ما لم يكن هناك تحرك. (سكاي نيوز)
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