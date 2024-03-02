لهذا السبب.. "ناسا" توقف مشروعا بملياري دولار

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أكدت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الجمعة، أنها ستوقف مشروعا بقيمة تزيد على ملياري دولار لاختبار خدمات الأقمار الصناعية مثل التزود بالوقود في الفضاء، بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر الجدول الزمني.وقالت "ناسا" في تشرين الأول الماضي، إن مشروع الخدمة والتجميع والتصنيع في المدار 1 (أو إس إيه إم 1) لا يزال يواجه زيادة في التكاليف، ومن المتوقع أن يتجاوز القيمة المحددة له البالغة 2.05 مليار دولار، وكذلك تاريخ إطلاقه في كانون الأول 2026.وأشارت الجمعة إلى أنها اتخذت قرار وقف المشروع بسبب "التحديات الفنية المستمرة والتكلفة والجدول الزمني، وتطور المجتمع الأوسع بعيدا عن إعادة تزويد المركبات الفضائية غير المجهزة بالوقود، مما أدى إلى عدم وجود شريك ملتزم".وذكرت "ناسا" قبل أشهر أن من الأسباب الرئيسية لزيادة تكاليف المشروع والتأخير في الجدول الزمني، الأداء "الضعيف" لشركة "ماكسار".وكانت "ناسا" تعاقدت مع "ماكسار" عام 2019، للمساعدة في بناء منصة "غيتواي" الخاصة بها في مدار القمر، وهي نقطة حيوية خارجية لأول مهمة أميركية لإرسال رواد الفضاء إلى القمر. (سكاي نيوز)