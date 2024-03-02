Advertisement

عربي-دولي

في خطوة جديدة.. رئيس برلمان المجر يوقع على قرار انضمام السويد إلى الناتو

Lebanon 24
02-03-2024 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1170551-638449759033018803.jpeg
Doc-P-1170551-638449759033018803.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع رئيس برلمان المجر على التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأحال التشريع إلى مكتب الرئيس لإصداره، حسبما أظهرت سجلات التصويت.

ووافق المشرعون على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي في 26 شباط، مما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها البلاد، بعدما استمر حيادها خلال الحربين العالميتين والحرب الباردة.
Advertisement

وأنهى تصويت المجر شهورا من التأخير لاستكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد، وجاء في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.


وواجهت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ضغوطا من الشركاء في الحلف للموافقة على عضوية السويد.

وأمام رئيس المجر الآن ما يصل إلى 5 أيام لإصدار التشريع.

وتخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز من أجل قدر أكبر من الأمان داخل منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-03-02
07:43 | 2024-03-02
07:17 | 2024-03-02
06:40 | 2024-03-02
06:40 | 2024-03-02
06:24 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24