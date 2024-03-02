حمله بيده مغادراً البيت الأبيض.. هذا هو الكتاب الذي سيقرأه بايدن في العطلة

Advertisement

خرج الرئيس الأميركي جو بايدن من مقر إقامته في البيت الأبيض مساء أمس الجمعة، متوجها إلى كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حاملاً بيده نسخة مطبوعة من كتاب صدر حديثا بعنوان "الممكن.. كيف ننجو ونزدهر في عصر الصراعات".ويوصف الكتاب، الذي ألفه ويليام أوري ونُشر الشهر الماضي، بأنه دليل للممارسات التي تم اختبارها عبر الزمن والتي ستساعد القراء على إطلاق العنان لقدرتهم على المشاركة بشكل بناء وتحويل الصراع، وفقًا للناشر هاربر كولينز الذي اعتبره دليلا أساسيا لأي شخص يتطلع إلى اختراق أصعب الصراعات – في مكان عمله أو أسرته أو مجتمعه أو العالم".ويقول كولينز أيضًا إن المؤلف يعتمد على ما يقرب من خمسين عامًا من الخبرة والمعرفة في مواجهة أصعب الصراعات في العالم لتقديم طريقة للخروج من المشاكل التي تبدو مستحيلة في عصرنا الحاضر.حرب غزة أحد أصعب الصراعاتويتصارع بايدن حاليًا وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" مع ما يمكن القول إنه أحد أصعب الصراعات في العالم: الحرب بين إسرائيل وحماس، وبدا ذلك واضحاً تماماً في الأسئلة التي تلقاها من الصحافيين قبل لحظات من صعوده إلى مارين وان، حيث سُئل أكثر من مرة عن الوضع في إسرائيل وغزة، وعن حالة مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن الرهائن. وكان تقييمه مختلطا.وقال بايدن ردا على سؤال لشبكة سي إن إن عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان: "ما زلنا نعمل بجد لتحقيق ذلك، ولم نصل إلى هذا الهدف بعد".وبعد لحظات، قال لمراسل آخر عندما سُئل عما إذا كان من الممكن التوصل إلى صفقة الرهائن بحلول يوم الاثنين: "لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد. أعتقد أننا سنصل إلى هناك، لكن الأمر لم يصل بعد. وقد لا يصل الأمر إلى هناك الآن".وكان الرئيس قد قال في وقت سابق من الأسبوع إنه يأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة بحلول يوم الاثنين.ومن المتوقع أن يقضي بايدن معظم عطلة نهاية الأسبوع في التحضير لخطاب حالة الاتحاد القادم يوم الخميس. ومن المتوقع أن تتناول هذه التصريحات الوضع في إسرائيل – لكن كيفية قيامه بذلك تتوقف إلى حد كبير على ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار قبل ذلك الحين.(العربية)