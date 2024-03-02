بائع الشاي لبيل غيتس يفجر مفاجأة.. هذا ما قاله

بعدما اجتاح مقطع فيديو له وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقدم الشاي للملياردير الأميركي بيل غيتس، تحدث دوللي تشايوالا لأول مرة عما حدث، وهنا كانت الصدمة.

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فقد كشف بائع الشاي الذي يتحدر من ناجبور في الهند خلال مقابلة تلفزيونية أنه لم يكن يعرف من هو، في إشار إلى مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس.وأضاف "اعتقدت أنه رجل من بلد أجنبي لذا يجب أن أقدم له الشاي. وفي اليوم التالي، عندما عدت إلى ناجبور، أدركت من الذي قدمت له الشاي".كذلك تابع قائلاً: "لم نتحدث على الإطلاق. كان يقف بجانبي وكنت مشغولاً بعملي. وبعد أن احتسى الشاي، قال (بيل غيتس): واو، دوللي كي تشاي".وقال بائع الشاي الشهير إنه تمت دعوته إلى حيدر آباد لإعداد الشاي بأسلوبه المميز، لكن لم يتم إخباره عن بيل غيتس.وعندما سئل دوللي عن الزي الفريد لبائعي الشاي في ناجبور، قال: "لم أعتمد هذا الأسلوب، فقط نسخته من أفلام الجنوب التي أشاهدها".كما أعرب عن رغبته في بيع الشاي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، بحسب ما نقل موقع " ndtv"."أريد بيع الشاي مبتسماً"وأوضح بسعادة أنه يريد فقط أن يبيع الشاي وهو يبتسم لكل شخص طوال حياته، ويستقبل بالمقابل كل تلك الابتسامات.وكان الفيديو الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي أظهر بيل غيتس، وهو يطلب الشاي، وبمجرد ظهور الفيديو على الإنترنت، حصد ملايين المشاهدات.يشار إلى أن الطريقة الفريدة التي يتبعها البائع لإعداد الشاي على عربته يعد من المعالم البارزة، حيث تقدم لمحة عن فن صنع هذا المشروب المحبوب في الهند.ويتمتع البائع الآن بعدد كبير من المتابعين على إنستغرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث يظل على اتصال مع متابعيه من خلال مشاركة مقاطعه وصوره.