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عربي-دولي

مع اقتراب رمضان.. تعرفوا إلى تكاليف العمرة في العالم العربي لعام 2024

Lebanon 24
02-03-2024 | 10:00
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تتفاوت تكاليف أداء مناسك العمرة في العالم العربي لعام 2024، بين بلد وآخر، لكن السمة الغالبة عليها جميعاً ارتفاع الأسعار، التي بات الكثيرون غير قادرين في الظروف الاقتصادية الحالية على القيام بها.
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ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، نستعرض في القائمة التالية التكاليف التي تبدأ من 350 دولاراً، في أقلها، وصولاً إلى 2300 دولار في أعلاها، فضلاً عن التفاوت بين الرحلات البرية والجوية للوصول إلى بيت الله الحرام.
 
1- العراق:
 
- 350$ تكلفة الشخص الواحد بالرحلات البرية
- 500$ تكلفة الشخص الواحد بالرحلات الجوية
- 1000$ تكلفة الشخص الواحد عن عمرة رمضان كاملاً
 
2- مصر:
 
- 1300$ تكلفة الشخص الواحد بالرحلات الإقتصادية
- 2900$ تكلفة الشخص الواحد بالرحلات الـ5 نجوم
- 2900 دولار تكلفة الشخص الواحد بالعشر الأواخر في رمضان
 
3- الأردن:
 
- 450$ تكلفة الشخص الواحد بالرحلات البرية
- 850$ تكلفة الشخص الواحد بالرحلات الجوية
 
4- المغرب:
 
- 2300$ تكلفة الشخص الواحد، والسعر يشمل التنقلات والفنادق
 
5- الجزائر:
 
- 1500$ تكلفة الشخص الواحد بغرف الفنادق الخماسية
- 2200 دولار تكلفة الشخص الواحد بغرف الفنادق الخماسية
 
6- تونس:
 
- 1700$ تكلفة الشخص الواحد بالرحلات الإقتصادية
- 2800$ تكلفة الشخص الواحد برحلات الـ5 نجوم
 
(الخليج أونلاين)
 
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