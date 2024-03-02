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عربي-دولي
هل سيتوجه وفد إسرائيليّ إلى القاهرة لمناقشة ملف "هدنة غزة"؟
Lebanon 24
02-03-2024
|
05:41
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نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه لا صحة لما قيل عن توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، يوم غد الأحد، في إطار
المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وقالت المصادر إن الوفد الإسرائيلي "لن يتوجه إلى القاهرة قبل حصول إسرائيل على ردود من حركة حماس، حول الأسئلة المتعلقة بالصفقة".
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، ضمن محاولات قوى إقليمية ودولية لإقناع إسرائيل وحركة حماس بالتوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان، يشمل وقفاً للقتال وتبادلا للرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
والجمعة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأمل في أن تفلح المحادثات التي بدأتها قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال في غزة.
وتجري في باريس منذ الأسبوع الماضي محادثات لإعلان هدنة في غزة، في تحرك يبدو أنه الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال في القطاع الفلسطيني بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، لضمان الإفراج عن الرهائن.
وقال شكري في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "يمكنني أن أقول إننا توصلنا إلى نقطة تفاهم، نواصل بذل كل الجهود مع أشقائنا في قطر والولايات المتحدة وآخرين على صلة بالمفاوضات. نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتبادل الرهائن".
وأضاف: "يدرك الجميع أن لدينا فترة زمنية محدودة للنجاح قبل بداية شهر رمضان".
وقال مصدر كبير مطلع على المحادثات لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن اتفاقا مقترحا يبدأ في غرة رمضان التي توافق 10 أو 11 آذار، يشمل وقف جميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما، وتبادل سجناء فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين بمعدل عشرة إلى واحد.
وأردف: "سنواصل السعي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومع شركائنا لتخفيف معاناة سكان غزة ولزيادة مستوى المساعدات، وعمليا لا يمكن حدوث هذا من دون وقف الأعمال القتالية".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال المنتدى نفسه، إن إسرائيل لن تعلن وقف إطلاق النار من دون ضغوط دولية على حكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف: "إن لم نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، فمن الواضح أننا سنشهد جولة أخرى من الهجمات على رفح ومواصلة الإبادة الجماعية".
(سكاي نيوز عربية)
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