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عربي-دولي

مفاجأة كبيرة... كيف تُوفي صهر العائلة الحاكمة البريطانية؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 05:48
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كشفت التحقيقات في قضية وفاة صهر العائلة الحاكمة البريطانية توماس كينغستون زوج الليدي غابرييلا وندسور، عن مفاجأة لم تكن في الحسبان.

وأظهرت التحقيقات وتشريح الجثة بأن كينغستون البالغ من العمر 45 عاما، توفي متأثرا بجرح حاد في الرأس، وتم العثور على سلاح بالقرب من جثته في مبنى خارجي بمنزل والديه في كوتسوولدز.
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وتوفي كينغستون، صهر الأمير والأميرة مايكل كينت، في 25 شباط الماضي، وبدأ التحقيق في الحادثة أمس الجمعة في محكمة غلوسترشاير للطب الشرعي، ولم يتم التعامل مع وفاته على أنها تحمل أي شبهات جنائية.

وقالت كبيرة الأطباء الشرعيين كاتي سكيريت، إن كينغستون تناول الغداء مع والديه في يوم وفاته، وخرج الوالدان لتمشية كلابهم، وعندما عادا لم يجدا كينغستون في المنزل.

وأضافت سكيريت: "بعد حوالى 30 دقيقة ذهبت والدته للبحث عنه"، ثم اضطر والده إلى الدخول بالقوة إلى مبنى خارجي مغلق، حيث لم يكن كينغستون يستجيب للنداءات.

وأضافت سكيريت أن والده تفاجأ بابنه جثة هامدة ومصاب بإصابة كبيرة في الرأس، وبمسدس كان موجودا في مكان الحادث.

يذكر أن الليدي غابرييلا هي ابنة مايكل حفيد الملك جورج الخامس وابن عم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. (روسيا اليوم)
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