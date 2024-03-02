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عربي-دولي

كانت متّجهة إلى دولة عربيّة.. إلغاء رحلة وإنزال الركاب ماذا جرى على متن الطائرة؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 05:59
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أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلتها من مطار كيجالي في روندا بسبب اصطدام بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على المدرج.

وقالت الشركة إنه أثناء إقلاع رحلة لإحدى طائرات الشركة من طراز بوينغ من مطار كيجالي في رواندا متجهة إلى مطار القاهرة وعلى متنها 116 راكبا، اصطدمت بعض الطيور بمحرك الطائرة عند تحركها على الممر، ما أدى إلى قيام الكابتن بإلغاء الإقلاع والعودة إلى الموقع مرة أخرى حفاظاً على سلامة الركاب والطائرة.
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كما تابعت في بيان أنه تم إنزال جميع الركاب من الطائرة وإيصالهم إلى الفنادق في مدينة كيجالي إلى حين الانتهاء من فحص الطائرة والتأكد من إزالة أي آثار ناتجة عن اصطدام الطيور بالمحرك. (العربية)
 
 
 

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