كم بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة؟

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وقالت مصادر طبية إن 16 فلسطينياً استشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين وخيمة نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.كذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بقصف استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وفي جباليا شمالي القطاع، قتل فلسطينيان في غارات استهدفت منازل في المخيم، كما أصيب آخرون بقصف إسرائيلي أثناء بحثهم عن الطعام في أراض زراعية شمالي بيت حانون.وفي جنوب القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية تجمعاً لسكان شرق خانيونس، ومنزلاً وسيارة مدنية في رفح، مما أدى لإصابة العشرات.وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" وفاة رضيعة نتيجة الجفاف وسوء التغذية.