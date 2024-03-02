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عربي-دولي

بسبب الطقس... تحذير عاجل لمواطنيّ بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
02-03-2024 | 06:20
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تشهد مصر خلال الفترة المقبلة التي ستتزامن مع حلول شهر رمضان تباينا في الضغط الجوي في مصر مما سيكون له تأثير كبير على البلاد، وسط تحذيرات شديدة من الأرصاد الجوية.

وأرجعت خرائط الطقس ذلك التباين طبقا لمرور كتل هوائية مختلفة في خواصها، حيث ستتأثر عدة مناطق في مصر بكتل هوائية دافئة مصدرها الصحراء الغربية، ثم تعبر ليحل محلها كتل هوائية باردة مصدرها القارة الأوروبية.
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وحذرت خرائط الطقس من أنه خلال شهر آذار سيكون هناك نشاط للرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة، ثم انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة أحيانا، وقد تكون رعدية.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر، وعدم تخفيف الملابس نهائيا خلال شهر آذار الجاري. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
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