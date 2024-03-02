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إقتصاد

مجلس النواب الياباني يُقرّ الميزانية الجديدة

Lebanon 24
02-03-2024 | 06:24
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وافق مجلس النواب الياباني على الميزانية التي قدمتها الحكومة للسنة المالية المقبلة.

ويضمن التصويت إقرار الميزانية التي تبلغ قيمتها 112 تريليون ين بحلول الأول من نيسان، إذ تبدأ السنة المالية الجديدة بصرف النظر عما سيحدث في مجلس المستشارين الذي يمثل الغرفة الأخرى للبرلمان.
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وتشمل الميزانية الأموال المخصصة لجهود الإغاثة جراء الزلزال الذي وقع في أول أيام هذا العام في شبه جزيرة نوتو. (سكاي نيوز)

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