بعد أيام من استهداف الحوثيين لها.. غرق سفينة الشحن "روبيمار"

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، غرق سفينة الشحن "روبيمار" التي تركت جنوبي البحر الأحمر، بعد أن استهدفها الحوثيون في 18 شباط.



وأوضحت الحكومة أن غرق السفينه "سيسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية وفي البحر الأحمر". (سكاي نيوز عربية)

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