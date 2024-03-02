بعد الإنتخابات.. هذه رسالة رئيسي إلى الشعب الإيراني

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وفي رسالة وجّهها إلى الشعب في إيران عقب الانتخابات التي جرت في البلاد، أكد رئيسي أنّ أعداء إيران حشدوا كل قوتهم من أجل إفشال عمليتي انتخاب مجلس الشورى وخبراء القيادة وإجرائهما من دون حضور شعبي لافت.وأضاف أنّ مشاركة الشعب الإيراني المكثّفة في التصويت مثّلت "لا" كبيرة في وجه جبهة الاستكبار، وأفشلت كلّ مخططاتها التي أنفقت مئات المليارات من أجل تحقيقها.وتوجّه الرئيس الإيراني بالشكر لشعب بلاده فرداً فرداً، قائلاً: "أقدّر جهود الأحزاب والتيارات والقوات الأمنية والكوادر التنفيذية كافة، وكلّ من جهد على مدار الساعة بمسؤولية لتوعية الشعب وإجراء الانتخابات بصورة سليمة".