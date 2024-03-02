تمتلك قدرات تدميريّة... ما هي الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيليّ في غزة؟

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ونشر موقع الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأولى للحرب على غزة، قائمة بالأسلحة التي استخدمها لأول مرة وتلائم طبيعة وتضاريس القتال في القطاع. ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الجيش الإسرائيليّ يتعمد في عدوانه على غزة، بارتكاب المجازر وتخريب الأراضي الخصبة، لذلك فإنّه أدخل أسلحة جديدة متطورة إلى ساحات القتال منذ بداية الحرب، تمتلك قدرة تدميرية هائلة.ونشر موقع الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأولى للحرب على غزة، قائمة بالأسلحة التي استخدمها لأول مرة وتلائم طبيعة وتضاريس القتال في القطاع.

- صواريخ "حولي" و"تيد: صاروخ أكبر من 50 مرّة من صاروخ "لاو".

- منظار "عيدو" الليليّ: يُقدّم صورة ثلاثيّة الأبعاد يُركّب على قبّعات الجنود برؤية ليليّة.

- مهداف "بجيون": يتتبّع الجسم المتحرّك على الأرض، وتبلغ دقّته 350 بالمئة.

- منظومة "حيتس 3": منظومة دفاع جويّ مُعدّة لاعتراض الصواريخ البالستيّة بعيدة المدى، خارج الغلاف الجويّ.

- مدافع "76 ساعر 6": تمتاز بقدرات إطلاق نار كثيفة ودقيقة، وتُركّب على السفن الحربيّة.

- قذيفة "القرصة الفلاذية": قذيفة عالية الدقة، يتمّ توجيهها بالليزر، قطرها 120 ملم، وتحتوي على جهاز توجيه "GPS".

- رشاش "النقب 7": رشاشات قادرة على اختراق الجدران السميكة، وإصابة المقاتلين داخل المباني المُحصنة في الأماكن المأهولة.

- ناقلة "النمر": ناقلة متطوّرة تقل 8 إلى 12 جنديّ، وتمتلك منظومات تكنولوجيّة حديثة في داخلها.

- دبابة "مركافا 4 ميم": تحتوي على مجسات تُوهلها بالقتال في مناطق مأهولة، وتحتوي على مضاد للدروع.

- الحيوانات الحديديّة: مدرعات وناقلات جند يجري التحكّم بها مقيادتها عن بعد.

- منظومة "نيوفيجين": تُستخدم للتعرّف على الوجوه، كما تعمل على تحليل المعلومات بشكلٍ سريعٍ، وتحديد الأهداف بدقّة.

- "باندا D9": جرافة ضخمة يجري تحريكها عن بعد، لإزالة السواتر وشقّ الطرقات.