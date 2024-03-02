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عربي-دولي

لافروف: خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا لا تزال غير ممكنة

Lebanon 24
02-03-2024 | 07:17
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الخطوات العملية لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا أصبحت الآن "غير ممكنة" بسبب الوضع في قطاع غزة.
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