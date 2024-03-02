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عربي-دولي

تُديرها شركة لبنانيّة... تعرفوا إلى سفينة "روبيمار" التي أغرقها الحوثيّون

Lebanon 24
02-03-2024 | 09:30
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ذكرت "العربية"، أنّه في أول حادث من نوعه منذ التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، أعلنت الحكومة اليمنية اليوم، أن سفينة الشحن "روبيمار" التي استهدفها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر الليلة الماضية، محذّرة من كارثة بيئية.
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وكانت سفينة الشحن ترفع علم بليز، وتديرها شركة GMZ لإدارة السفن في لبنان، لصالح شركة تابعة لشركة Golden Adventure Shipping S.A في المملكة المتحدة.

ويعود تاريخ بناء السفينة إلى عام 1997 من قبل شركة Onomichi اليابانية، وشاركت في مبادرة حبوب البحر الأسود عام 2022، بحسب معلومات نقلتها موسوعة "ويكيبيديا".

وتعتبر "روبيمار" سفينة شحن ضخمة تبلغ حمولتها 19,420 طناً، ووزنها الساكن 32,211 طناً.

ويبلغ طولها 171 متراً وعرضها 27 متراً، وهي مجهزة بمحركات من نوع ميتسوبيشي الذي يوفر 7059 كيلوواط من الطاقة.

وأطلق عليها اسم "كين شين" في عام 2007، وجزيرة تشاتام في عام 2009، وجزيرة إيكاريا في عام 2020، قبل إعادة تسميتها باسم "روبيمار".

في عام 2022، شاركت في مبادرة حبوب البحر الأسود، حيث نقلت 35 ألف طن من القمح من أوكرانيا إلى مصر أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. (العربية)
 
 
 
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