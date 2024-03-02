Advertisement

عربي-دولي

بعد ساعات على دفنه.. زوجة نافالني تنشر فيديو مؤثر برفقة زوجها

Lebanon 24
02-03-2024 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1170643-638449926163618486.png
Doc-P-1170643-638449926163618486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ساعات على دفنه في موسكو وسط حضور الآلاف من أنصاره الذين خاطروا باحتمال تعرّضهم للتوقيف، نشرت يوليا، زوجة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني مساء أمس، فيديو مؤثراً له على حسابها في منصة إكس، وثق بعضاً من أسعد اللحظات لهما معا.

كما ظهر المعارض الشرس في بعض اللقطات موقوفا يرسم لزوجته القلوب تعبيرا عن حبه لها من خلف الزجاج.
 
وكتبت يوليا معلقة على الفيديو "شكرًا لك على 26 عامًا من السعادة المطلقة والحب والدعم، محاولة إضحاكي حتى من داخل السجن".

كما تساءلت كيف ستعيش وتكمل حياتها من دونه. وختمت بعبارة "سنلتقي يوماً.. أحبك للأبد.. ارقد بسلام".

وكتبت ابنته داشا على إنستغرام "أبي، كنت دائما وستبقى إلى الأبد قدوة لي وبطلي". (العربية) 
 
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-03-02
10:52 | 2024-03-02
10:30 | 2024-03-02
10:07 | 2024-03-02
10:00 | 2024-03-02
09:45 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24