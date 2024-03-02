بعد ساعات على دفنه.. زوجة نافالني تنشر فيديو مؤثر برفقة زوجها

بعد ساعات على دفنه في موسكو وسط حضور الآلاف من أنصاره الذين خاطروا باحتمال تعرّضهم للتوقيف، نشرت يوليا، زوجة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني مساء أمس، فيديو مؤثراً له على حسابها في منصة إكس، وثق بعضاً من أسعد اللحظات لهما معا.



كما ظهر المعارض الشرس في بعض اللقطات موقوفا يرسم لزوجته القلوب تعبيرا عن حبه لها من خلف الزجاج.

وكتبت يوليا معلقة على الفيديو "شكرًا لك على 26 عامًا من السعادة المطلقة والحب والدعم، محاولة إضحاكي حتى من داخل السجن".



كما تساءلت كيف ستعيش وتكمل حياتها من دونه. وختمت بعبارة "سنلتقي يوماً.. أحبك للأبد.. ارقد بسلام".



وكتبت ابنته داشا على إنستغرام "أبي، كنت دائما وستبقى إلى الأبد قدوة لي وبطلي". (العربية)