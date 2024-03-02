19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وثيقة من عزالدين لبرنامج الأمم المتحدة للنظم الغذائية
Lebanon 24
02-03-2024
|
10:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المنسقة الوطنية للتحول في النظام الغذائي في لبنان النائبة الدكتورة عناية عزالدين أنها تقدمت إلى برنامج الامم المتحدة للنظم الغذائية بوثيقة "مسار تحول نظام الغذاء في لبنان: نحو بناء أفضل للتعافي من الهشاشة "، وذلك إنفاذا لالتزامات لبنان بالعمل لتنفيذ اهداف اجندة التنمية المستدامة.
Advertisement
إعلان عزالدين جاء بالتوازي مع نشر مركز تنظيم مسارات التحول للنظم الغذائية التابع للأمم المتحدة على منصته خبر انضمام لبنان إلى الدول التي انجزت هذه المسارات وقدم التهنئة للبنان وتمنى استمرار التعاون وإيجاد اليات لدعم تنفيذ هذا التحول.
وأوضحت عز الدين خلال منشور لها عبر منصة "إكس": "الوثيقة الشاملة للتحول في النظام الغذائي توجت أشهرًا من العمل الجاد و الممنهج، من الحوارات والاستشارات والبحوث مع أطراف متنوعة و مع مختلف اصحاب المصلحة والمعنيين واضافت ان الوثيقة تعتبر بمثابة دليل ارشادي لمستقبل مستدام ومتين وشامل لنظام الغذاء في لبنان. الوثيقة تعرض العناوين الرئيسية والأولويات و اجراءات واليات التنفيذ، و تعتبر وثيقة حية وإطارا مساعدا لاتخاذ القرار من قِبل صانعي السياسات و العاملين في هذا المجال".
ولفتت إلى أن "المسار يأتي في سياق التزام لبنان بأهداف التنمية المستدامة وتوصيات الخبراء واستراتيجيات التنمية الوطنية". وأشارت إلى ان "تفاصيل التمويل العملي لوضع المسار على سكة التنفيذ ستتطلب مزيدًا من الاستشارات مع الشركاء الوطنيين والدوليين".
وتقدمت عزالدين بالشكر للفريق الذي عمل معها على وضع هذا المسار بقيادة الدكتور رامي زريق، ولكل الشركاء المحليين والدوليين لا سيما وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والفاو والإسكوا ومكتب نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوجت للمرة الثانية.. صورة رومانسية للممثلة اللبنانية مع زوجها الأردني في جدة
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية.. صورة رومانسية للممثلة اللبنانية مع زوجها الأردني في جدة
02:09 | 2024-03-02
02/03/2024 02:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
16:46 | 2024-03-01
01/03/2024 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
14:40 | 2024-03-01
01/03/2024 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّلت لسائقة دراجات نارية.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2005 (صور)
Lebanon 24
تحوّلت لسائقة دراجات نارية.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2005 (صور)
02:47 | 2024-03-02
02/03/2024 02:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفضان سيضربان لبنان: استعدوا للأمطار الغزيرة والأب خنيصر يكشف طقس الأسبوع المقبل
Lebanon 24
مُنخفضان سيضربان لبنان: استعدوا للأمطار الغزيرة والأب خنيصر يكشف طقس الأسبوع المقبل
02:27 | 2024-03-02
02/03/2024 02:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:21 | 2024-03-02
بالصورة: جيش العدو الاسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك بمدينة خان يونس
12:54 | 2024-03-02
"القسام" تعرض مشاهد من تصدي مقاتليها للقوات الإسرائيلية بغزة (فيديو)
12:45 | 2024-03-02
إسرائيل وافقت على صفقة التبادل.. والكرة في ملعب حماس
12:17 | 2024-03-02
شعبية بايدن تتراجع وترامب يتقدم؟ استطلاع يكشف
11:55 | 2024-03-02
بعد مقتل 7 أشخاص بقصف روسي.. زيلينسكي يناشد الغرب مجدّداً: أنقذوا أوكرانيا
11:16 | 2024-03-02
سرايا القدس: قادرون على مواصلة المعركة مهما امتدت وطالت
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
02/03/2024 20:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
02/03/2024 20:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
02/03/2024 20:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24