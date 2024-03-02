وثيقة من عزالدين لبرنامج الأمم المتحدة للنظم الغذائية

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أعلنت المنسقة الوطنية للتحول في النظام الغذائي في لبنان النائبة الدكتورة عناية عزالدين أنها تقدمت إلى برنامج الامم المتحدة للنظم الغذائية بوثيقة‏ "مسار تحول نظام الغذاء في لبنان: نحو بناء أفضل للتعافي من الهشاشة "، وذلك إنفاذا لالتزامات لبنان بالعمل لتنفيذ اهداف اجندة التنمية المستدامة.إعلان عزالدين جاء بالتوازي مع نشر مركز تنظيم مسارات التحول للنظم الغذائية التابع للأمم المتحدة على منصته خبر انضمام لبنان إلى الدول التي انجزت هذه المسارات وقدم التهنئة للبنان وتمنى استمرار التعاون وإيجاد اليات لدعم تنفيذ هذا التحول.وأوضحت عز الدين خلال منشور لها عبر منصة "إكس": "الوثيقة الشاملة للتحول في النظام الغذائي توجت أشهرًا من العمل الجاد و الممنهج، من الحوارات والاستشارات والبحوث مع أطراف متنوعة و مع مختلف اصحاب المصلحة والمعنيين واضافت ان الوثيقة تعتبر بمثابة دليل ارشادي لمستقبل مستدام ومتين وشامل لنظام الغذاء في لبنان. الوثيقة تعرض العناوين الرئيسية والأولويات و اجراءات واليات التنفيذ، و تعتبر وثيقة حية وإطارا مساعدا لاتخاذ القرار من قِبل صانعي السياسات و العاملين في هذا المجال".ولفتت إلى أن "المسار يأتي في سياق التزام لبنان بأهداف التنمية المستدامة وتوصيات الخبراء واستراتيجيات التنمية الوطنية". وأشارت إلى ان "تفاصيل التمويل العملي لوضع المسار على سكة التنفيذ ستتطلب مزيدًا من الاستشارات مع الشركاء الوطنيين والدوليين".وتقدمت عزالدين بالشكر للفريق الذي عمل معها على وضع هذا المسار بقيادة الدكتور رامي زريق، ولكل الشركاء المحليين والدوليين لا سيما وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والفاو والإسكوا ومكتب نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة.