سرايا القدس: قادرون على مواصلة المعركة مهما امتدت وطالت

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واعلن في كلمة بثتها سرايا القدس عبر حسابها على منصة "تلغرام" اليوم السبت، "استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات، في غزة ولبنان والعراق واليمن" . أكد أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن "فصائل المقاومة تواصل ثباتها أمام آلة الحرب الصهيونية، وحرب الإبادة الواضحة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما تواصل التصدي للعدو في محاور القتال كافة ولن توقف مقاومتها حتى اندحار الاحتلال عن غزة وكل فلسطين".واعلن في كلمة بثتها سرايا القدس عبر حسابها على منصة "تلغرام" اليوم السبت، "استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات، في غزة ولبنان والعراق واليمن"



وقال: قادرون على مواصلة المعركة مهما امتدت وطالت"، وأضاف: "أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالشرفاء في لبنان واليمن والعراق، وكما تتوجهون إلى الله بالصلاة والصيام توجهوا إلى فلسطين بالسلاح".

وقال: قادرون على مواصلة المعركة مهما امتدت وطالت"، وأضاف: "أما آن لكم أن تحركوا مدافعكم أسوة بالشرفاء في لبنان واليمن والعراق، وكما تتوجهون إلى الله بالصلاة والصيام توجهوا إلى فلسطين بالسلاح".

وتابع: "ذهبنا للحرب المفتوحة تحريرا للأسرى وتحقيقا لمصالح شعوبنا، وأقول لشعبنا الذي تحمّل ما لا تطيقه الجبال: نحن نتقاسم معكم الألم والمعاناة والصمود".

وكشف أبو حمزة، أنه على مدار الأيام الماضية، نفذت المقاومة العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات العدو الإسرائيلي، ودمرت عددا من الآليات والدبابات وأسقطت مسيّرات وفجرت صاروخا من طراز إف 16 بعد إعادة تدويره جنوب حي الزيتون".

وأضاف: "قبل أيام أوقعنا جميع أفراد قوة صهيونية في حي الزيتون قتلى وأشلاء". وتوجه لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، قائلا: "إن مسألة اليوم التالي في قطاع غزة لا يحددها إلا المقاتلون وطالما استمر الاحتلال استمرت المقاومة".

وتابع: "نقول لأمتنا: ليكن شهر رمضان الفضيل شهر الرعب على الكيان الصهيوني، وليكن أول يوم في رمضان يوما عالميا لنصرة غزة. ولشعبنا في الضفة والقدس المحتلة أقول انفروا خفافا وثقالا لمهاجمة العدو. المقاومة ستستمر طالما استمر الاحتلال".