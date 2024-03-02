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عربي-دولي

شعبية بايدن تتراجع وترامب يتقدم؟ استطلاع يكشف

Lebanon 24
02-03-2024 | 12:17
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يتقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بنسبة 4% على الرئيس جو بايدن، في استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا للناخبين المحتملين صدر اليوم السبت.

ومن بين المشاركين الذين قالوا إنهم من المحتمل أن يصوتوا، قال 48% إنهم سيصوتون للرئيس السابق إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم، فيما أجاب 44% أنهم سيصوتون لبايدن.
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، فمن بين الناخبين المسجلين، حصل ترامب على دعم 48% من المستطلعين، وبايدن 43%.
ومع الاختيار بين نيكي هايلي، آخر المنافسين الأساسيين المتبقين لترامب في الحزب الجمهوري، وبايدن، فضل 46% من المشاركين هايلي، و37% فضلوا بايدن.

هذا الاستطلاع يعكس تراجعاً في شعبية بايدن قبل تسعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث يواجه الرئيس أسئلة متزايدة حول عمره المتقدم، والهجمات على قضايا الهجرة، والإحباط المتزايد بشأن تعامله مع الحرب في غزة.

وفي ضربة للرئيس، أعرب 47% من الناخبين المحتملين عن رفضهم الشديد لقيادته، وهو ما يمثل أعلى عدم موافقة على بايدن الذي انعكس في استطلاع نيويورك تايمز/سيينا كوليدج خلال فترة رئاسته.

كما خرج ترامب من الاستطلاع بأغلبية صافية بلغت 44%، مقارنة بـ 41% لبايدن.

هذا وأعرب الناخبون الديمقراطيون عن شكوكهم حول ما إذا كان ينبغي أن يكون بايدن المرشح الديمقراطي، مع انقسام متساوٍ تقريباً بين المشاركين الذين يعتقدون أنه يجب أن يكون المرشح (48%) وأولئك الذين يعتقدون أنه لا ينبغي أن يكون (43%).

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 إلى 28 شباط بين 980 ناخباً مسجلاً في جميع أنحاء البلاد عبر الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية. ويبلغ هامش الخطأ 3.8% للناخبين المحتملين. (العربية)
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