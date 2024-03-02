إسرائيل وافقت على صفقة التبادل.. والكرة في ملعب حماس

كشف مسؤول أميركي اليوم السبت، أن "مصير الهدنة المقترحة في غزة، يعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق".

وأضاف المسؤول للصحافيين طالباً عدم كشف اسمه أن "الكرة الآن في ملعب حماس"، وتابع: "الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عمليا. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة، إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر".



في موازاة ذلك، أفادت قناة "العربية"، بأن "مصادر إسرائيلية تتوقع رد حماس على إطار باريس للاتفاق الأحد أو الإثنين"، لافتى إلى أن "مجلس الحرب قرر عدم إرسال أي وفد للقاهرة حتى ترد حماس على إطار باريس".



وفي وقت سابق، كشف مصدران أمنيان مصريان، أن مفاوضات وقف إطلاق النار من المقرر أن تستأنف غداً الأحد في القاهرة.

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كما أوضحا أن الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، لكنهما أشارا إلى أن إتمام الصفقة لا يزال يتطلب الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه. (العربية)