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"يجب أن نجعلهم يتوسلوا إلينا".. بن غفير يرفض إطلاق سراح الفلسطينيين

Lebanon 24
02-03-2024 | 14:25
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رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا إطلاق سراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خطأ كبير سيرتكبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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 وقال بن غفير في برنامج لقاء الصحافة المذاعة على القنة 12 الإسرائيلية إنه "إذ تم إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين قبل شهر رمضان فسيكون ذلك عارا"، بحسب ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأضاف أنه "إذا كان الغرض من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تخفيف اكتظاظ السجون فإن الأولى إطلاق سراح اليهود من اللصوص ومخالفي الضرائب، وليس من وصفهم بالإرهابيين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين. وتابع: "ألوم على نتنياهو، فهو يرتكب خطأ كبير، وإعطاء الفلسطينيين صورة النصر". 

وعلق على تقدم المفاوضات بشان صفقة تبادل الأسرى: "رئيس الوزراء يعرف ما هي خطوطي الحمراء، بهذا الشكل نحن نعطيهم مكافأة، لماذا لم يدخل الجيش الإسرائيلي رفح حتى الآن؟ يجب أن نجعلهم يتوسلوا إلينا".

وبحسب ما أفاد موقع معاريف، فقد قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن إسرائيل تؤيد وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح الرهائن، وهم الآن ينتظرون رد قيادة حماس. (سكاي نيوز)
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