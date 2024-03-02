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بعد مقتل 3 جنود بخان يونس.. جيش العدو الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه

Lebanon 24
02-03-2024 | 15:29
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كشف جيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود بمعارك خان يونس، عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 تشرين الاول الماضي.
 
وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم السبت، أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل 585 عسكريا في صفوفه منذ السابع من تشرين الاول، بين ضباط وجنود، بينما بلغ عدد الجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب 3029 عسكريا.
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وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

هذا وتقترب حرب غزة من شهرها الخامس، وتتواصل محنة سكانها ومعاناتهم مع توسيع إسرائيل دائرة حربها على القطاع وعرقلة الولايات المتحدة وحلفائها لمبادرات وقف إطلاق النار، حيث دخلت الحرب في غزة يومها الـ148، فيما يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

كما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. (روسيا اليوم)
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