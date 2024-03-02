ترامب يفوز في ولاية جديدة بالانتخابات التمهيدية

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فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية ميزوري، وهي واحدة من ثلاث فعاليات تجري السبت وستمنح المفوضين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وكان الرئيس السابق، الذي يتمتع بقوة خاصة في الانتخابات التمهيدية، يزيد من تقدم مندوبيه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ميزوري وكذلك في مؤتمر للحزب في ميشيغان.ومن المقرر أن تعقد آيداهو الانتخابات التمهيدية في وقت لاحق من السبت.في غضون ذلك، لا تزال السفيرة الأميركية السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي، منافسة ترامب الوحيدة الباقية، تسعى لتحقيق فوزها الأول في الانتخابات التمهيدية.وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يفوز ترامب في كل الولايات التي ستجرى فيها الانتخابات التمهيدية، مستندا الى قاعدة قوية من المناصرين. ولا تبدو الآفاق السياسية لنيكي هيلي في الوقت الراهن، مشجعة.