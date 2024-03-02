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عربي-دولي
ترامب يفوز في ولاية جديدة بالانتخابات التمهيدية
Lebanon 24
02-03-2024
|
15:43
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فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية ميزوري، وهي واحدة من ثلاث فعاليات تجري السبت وستمنح المفوضين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
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وكان الرئيس السابق، الذي يتمتع بقوة خاصة في الانتخابات التمهيدية، يزيد من تقدم مندوبيه في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ميزوري وكذلك في مؤتمر للحزب في ميشيغان.
ومن المقرر أن تعقد آيداهو الانتخابات التمهيدية في وقت لاحق من السبت.
في غضون ذلك، لا تزال السفيرة الأميركية السابقة بالأمم المتحدة نيكي هيلي، منافسة ترامب الوحيدة الباقية، تسعى لتحقيق فوزها الأول في الانتخابات التمهيدية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يفوز ترامب في كل الولايات التي ستجرى فيها الانتخابات التمهيدية، مستندا الى قاعدة قوية من المناصرين. ولا تبدو الآفاق السياسية لنيكي هيلي في الوقت الراهن، مشجعة.
من جهة ثانية أظهر استطلاع جديد للرأي نشر السبت، تراجع الرئيس جو بايدن في مواجهة منافسه المحتمل ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني.
وخلص استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة "سيينا" شمل 980 ناخبا مسجلًا، بأن 48% منهم سيختارون ترامب، مقابل 43% فقط لبايدن، في حال أُجريت الانتخابات اليوم. (الحرة)
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