جريمة في دولة بارزة.. 7 شبان يغتصبون سائحة إسبانية فكيف حصل ذلك؟! (فيديو)

ألقت الشرطة الهندية القبض على 4 أشخاص من أصل 7، متهمين باغتصاب جماعي لسائحة إسبانية كانت في جولة على دراجة هوائية مع زوجها بمنطقة دومكا في ولاية جهارخاند شرقي الهند.



وزعمت فتاة إسبانية تبلغ من العمر 28 عاماً، أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في مدينة دومكا الواقعة بإقليم جهارخاند مساء الجمعة، بعد أن توقفت هي وشريكها في المنطقة طوال الليل للراحة بعد رحلة على الدراجة الهوائية، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذا إنديان إكسبريس"، التي اكدت القبض على أربعة من المشتبه بهم على خلفية القضية.

وقالت الفتاة، التي لديها ما يقرب من ألفي متابع على إنستغرام، حيث تنشر مقتطفات من رحلاتها، في رسالة مصورة باللغة الإسبانية: "نحن في المستشفى، وحدث لنا شيء لا نتمناه لأي شخص. اغتصبني سبعة رجال، وقاموا بضربنا وسرقتنا، لم يأخذوا الكثير من الأشياء لأن كل ما أرادوه هو اغتصابي. نحن في المستشفى مع الشرطة، لقد حدث هذا الأمر الليلة في الهند".



وفي الفيديو، قال الزوجان أيضا: "لقد هاجمونا وضربونا ووضعوا سكينا على أعناقنا وقالوا إنهم سيقتلوننا.. كان هناك سبعة أشخاص".