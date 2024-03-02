Advertisement

عربي-دولي

بعدما أجرت أميركا أول إسقاط جوي لمساعدات في غزة.. بايدن يعلن عن المزيد

Lebanon 24
02-03-2024 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1170776-638450202153727927.jpg
Doc-P-1170776-638450202153727927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ إنزال جوي لمساعدات غذائية لقطاع غزة المحاصر، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مجدّدا اليوم السبت، أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية لتلبية الاحتياجات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت مع الأردن عملية إسقاط جوي للمساعدات في وقت سابق اليوم.
Advertisement

وأضاف بايدن على منصة "إكس"، أن كمية المساعدات التي تصل إلى غزة ليست كافية على الإطلاق، مؤكداً استمرار الجهود من أجل إدخال المزيد.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية والجيش الأردني أنهما قاما بعملية إنزال مساعدات إنسانية على غزة من أجل "تخفيف معاناة المدنيين" جراء ما وصفته "الصراع مع إسرائيل".

وأكدت القيادة على منصة إكس إنزال المساعدات باستخدام طائرات أميركية من طراز (سي130)، وبمشاركة جنود من الجيش متخصصين في إسقاط الإمدادات جوا.

وأضافت أن الطائرات أسقطت أكثر من 38 ألف وجبة بطول ساحل غزة مما يمنح المدنيين فرصة الحصول على المساعدات التي لا غنى عنها.

كما تابعت أن الإنزال الجوي للمساعدات جزء من جهد متواصل لإيصال المزيد منها إلى غزة.

بدوره، ذكر الجيش الأردني في بيان أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي، قامتا بعمليات إنزال جوي استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة وبمشاركة للمرة الأولى من جانب الولايات المتحدة في ثلاث عمليات إنزال على جنوب قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة، ضمن المساعي الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف التخفيف من أثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق ما جاء في بيان الجيش الأردني.

لكن سامنثا باور مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكدت أن عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة ليست بديلا عن قيام إسرائيل بفتح "نقاط دخول جديدة" إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن السبيل الوحيد لوصول مساعدات بالحجم المطلوب لمواجهة النقص الكارثي في الغذاء والدواء في غزة هو عبر القوافل البرية الضخمة. (العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:41 | 2024-03-03
00:35 | 2024-03-03
00:20 | 2024-03-03
00:17 | 2024-03-03
00:02 | 2024-03-03
00:00 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24