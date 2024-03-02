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روسيا تُعلن الاستيلاء على مُعدات أميركية من حرب فيتنام في أفدييفكا

Lebanon 24
02-03-2024 | 23:20
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استولت القوات الروسية أثناء الهجوم على مدينة أفدييفكا على آليات عسكرية غربية بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 من حرب فيتنام، بالإضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداما في الجيش الأميركي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام.

 وتكشف الأليات التي تم الاستيلاء عليها في مدينة أفدييفكا أن الولايات المتحدة سلمت دفعة كبيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من هذه النوعية، وهي وسيلة نقل لقذائف هاون عيار 120 ملم.

 وقالت مصادر عسكرية روسية إن هذه الآليات لم تتضرر وهي في حالة فنية جيدة، ما يشير إلى أنه تم التخلي عن المعدات ببساطة قبل فرار القوات الأوكرانية.

 وقد تم تزويد الجيش الأميركي بناقلة الجنود المدرعة M113 في عام 1961.

  بالإضافة إلى ذلك، تم الاستيلاء على مدرعة تركية من نوع "كيربي" تركتها قوات كييف في حالة جيدة.

وعثرت القوات الروسية على مدرعة بريطانية من طراز "Pinzgauer Vector 718".

( روسيا اليوم)
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