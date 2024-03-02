الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو في "تل أبيب" لعقد صفقة تبادل للأسرى

نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة في تل أبيب، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بعقد صفقة مع حركة "حماس" للإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

وتنظم عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" مظاهرات من حين لآخر للضغط على الحكومة من أجل التوصل لصفقة عودة الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

تجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أعلن الجمعة الماضي، مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويعتقد أن 130 رهينة اختطفتهم "حماس" ما زالوا في غزة بعد إطلاق سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، فيما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 31 من الرهائن على الأقل.

( روسيا اليوم)