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خارجية بنغلادش: غزة تتعرض "لإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية"

Lebanon 24
03-03-2024 | 00:00
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قال وزير خارجية بنغلادش محمد حسن محمود، إن قطاع غزة الفلسطيني يتعرض "لإبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".

 وأشار محمود إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 وأضاف أن المستشفيات تعرضت للاستهداف والقصف "وقُتل 500 شخص في هجوم واحد على مستشفى واحد".

 ولفت إلى قطع القوات الإسرائيلية المساعدات الإنسانية وحظرها في بعض الأحيان، مع قطع الكهرباء وإمدادات المياه عن غزة.

 وشدد أن الجنود الإسرائيليين استهدفوا أشخاصا "جياعا" لا ذنب لهم، قائلا: "إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".

 وقال: "دعونا نضغط على إسرائيل والقوى العظمى الأخرى من خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لنتمكن من ردع إسرائيل للتخلي عن سياساتها في غزة ووقف الإبادة الجماعية".

( الأناضول)
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