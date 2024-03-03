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عربي-دولي
الكويت تدعو لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 نيسان
Lebanon 24
03-03-2024
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، السبت، نقلا عن مرسوم بالجريدة الرسمية، أنه تمت دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في الرابع من نيسان المقبل.
وقالت الوكالة إن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 15 شباط، بحل المجلس.
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وكانت الوكالة قد ذكرت أن المرسوم الأميري بحل المجلس استند إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة". (سكاي نيوز)
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