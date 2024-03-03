"يسخر من أجساد النساء"... هذا ما كشفته زوجة بايدن عن ترامب!

صرحت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يشكل خطرا على النساء والعائلات، وأنه يسخر من أجساد النساء ويتفاخر بالعنف.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن زوجة الرئيس الأميركي الحالي قولها إن "دونالد ترامب يشكل خطرا على النساء وعلى عائلاتنا، لقد أمضى حياته كلها في تدميرنا والتقليل من قيمة وجودنا. إنه يسخر من أجساد النساء، ولا يحترم إنجازاتنا، ويتفاخر بالعنف".

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وكما تشير الصحيفة، فقد أدلت جيل بايدن بهذه التصريحات خلال إطلاق حملة "نساء من أجل بايدن" في أتلانتا بولاية جورجيا، والتي تهدف إلى إقناع النساء بدعم إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" تدني حظوظ الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقارنة بسلفة وخصمه الانتخابي الجمهوري دونالد ترامب.

وسبق أن حذر الجمهوري دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة. (RT)