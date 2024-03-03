لبحث حرب غزة.. نائبة الرئيس الأميركي تلتقي غانتس الاثنين

أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن لقاء مرتقب بين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين بهدف بحث حرب قطاع غزة.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض (لم تسمّه) قوله إنه "من المقرر أن تلتقي نائبة الرئيس الأمريكي مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي الاثنين".

وأضاف المسؤول أن "الاجتماع بين هاريس وغانتس الاثنين جزء من جهودنا المستمرة مع مسؤولين إسرائيليين بشأن حرب غزة والتخطيط للمرحلة المقبلة"، دون تحديد مكان اللقاء.

وأردف أن هاريس ستسلط الضوء خلال الاجتماع على "المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين بغزة والوضع في رفح".

كما سيلتقي غانتس أيضًا بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، حسب المصدر نفسه.

( الأناضول)