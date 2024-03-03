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عربي-دولي

ماسك يتهم بايدن بالكذب... ويكشف سبب أزمة الهجرة غير الشرعية

Lebanon 24
03-03-2024 | 00:48
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قال الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يريد حل مشكلة الهجرة غير الشرعية "كذب محض".


وكتب ماسك على صفحته في منصة " X":  "إلى أن يتم رفع هذه الأوامر التنفيذية، فإن ادعاءات بايدن بأنه يريد مكافحة الهجرة غير الشرعية كاذبة".
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ولفت ماسك إلى أن التدفق الهائل للهجرة غير الشرعية سببه "94 أمرا تنفيذيا لإدارة بايدن".
وشهدت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في كانون الاول الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث التي حكم فيها بايدن الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، حذر ماسك على صفحته في منصة "X" من أن "الميزانية الفيدرالية الأمريكية في المستقبل لن تكفي لأي شيء آخر غير دفع الفوائد على الديون".
وفي وقت سابق أصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي تقريرا يفيد بأن الدين العام الأمريكي حتى عام 2034 سيصل إلى مستوى قياسي تاريخي مطلق بواقع 116% من الناتج الأميركي. (RT)
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