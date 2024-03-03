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14 شهيدا معظمهم من الأطفال في قصف إسرائيلي على رفح

Lebanon 24
03-03-2024 | 01:40
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استشهد 14 شخصا معظمهم من الأطفال وأصيب آخرون اليوم، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة أبو عنزة في حي السلام شرقي رفح.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهدا والمصابين وإنقاذ العالقين تحت أنقاض المنزل المكون من 4 طوابق.

 في خان يونس، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا بالطيران والمدفعية بالتزامن مع تقدمه باتجاه أبراج حمد، وسط إطلاق للقذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

 وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات.

 وأفادت مصادر طبية بوصول 8 شهدا لمستشفى كمال عدوان بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزل عائلة أبو وادي بالقرب من مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمالي القطاع.

 كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر إثر استهداف منزل لعائلة الكحلوت في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

( روسيا اليوم)
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