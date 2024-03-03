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عربي-دولي

روسيا تعلن تدمير 38 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
03-03-2024 | 01:27
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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 38، التي أطلقتها أوكرانيا في شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من الأحد، بعد تقارير عن انفجارات قوية في ميناء فيودوسيا.
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ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية ما إذا كانت هناك أي أضرار أو خسائر، في بيانها على تطبيق "تلغرام".
وكان مسؤولون روس في شبه جزيرة القرم قالوا في وقت سابق، إن حركة المرور على الطرق بالقرب من فيودوسيا تعطلت بشكل كبير.
وذكر مسؤولون عينتهم روسيا في شبه جزيرة القرم على تطبيق "تلغرام"، أن حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا توقفت لمدة ساعتين قبل استئنافها.
ونقلت منصات التواصل الاجتماعي الروسية والأوكرانية عن سكان فيودوسيا، أنهم سمعوا انفجارات قوية في منطقة الميناء ومستودع النفط، في وقت مبكر من صباح الأحد.
وتستخدم موسكو أسطولها في البحر الأسود لشن ضربات بعيدة المدى على أوكرانيا، لكن بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن المياه التي تتصل بالبحر المتوسط هي أيضا نقطة انطلاق مهمة لبسط القوة في الشرق الأوسط وأوروبا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته نجحت في تقليص القوة العسكرية لموسكو في البحر الأسود، وهو ما قال إنه، مع دعم أكبر من حلفاء كييف، قد يؤدي إلى انتصار بلاده في نهاية المطاف على روسيا. (سكاي نيوز)
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