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مجلس الأمن يحذّر من مجاعة في غزة ويدعو لإيصال المساعدات

Lebanon 24
03-03-2024 | 02:40
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حذر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من أنه إذا لم تصل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة، فإن سكانها "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

 وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان السبت، عن "قلقه العميق" إزاء الحادث الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات في القصف الإسرائيلي ضد تجمع لمواطنين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية في غزة.

 ودعا مجلس الأمن، إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية في غزة.

 وأوضح البيان أن أعضاء المجلس يشعرون بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية استهدفت حشدا كبيرا من الناس خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية الخميس.

 وأضاف أن إسرائيل تحقق في الحادث، داعيا الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي وتجنب حرمان السكان المدنيين من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها.

 وحذر البيان من أنه إذا لم تصل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق، فإن سكان غزة "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

 ويدعو أعضاء المجلس إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لإمدادات المساعدات إلى الناس في جميع أنحاء القطاع.

( الأناضول)
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