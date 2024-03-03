انفجار أنبوب غاز يضيء ليل إسطنبول (فيديو)

أفادت قناة NTV التركية بتعرض أنبوب رئيسي للغاز في حي السلطان غازي شمال إسطنبول لانفجار مساء أمس السبت، مرجحة أن يكون الحادث ناجما عن تماس كهربائي.

ونقلت عن شاهد عيان أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق خلال 15 دقيقة، وأن الحريق ألحق ضررا بشرفات المباني السكنية الجاورة. (RT)

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