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عربي-دولي

بكين تندد بتصريحات مسؤول فلبيني بشأن بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
03-03-2024 | 04:00
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قالت السفارة الصينية في الفلبين اليوم، إنها تندد «بشدة» بأحدث تصريحات للسفير الفلبيني في واشنطن المتعلقة بالصين، ووصفتها بأنها "تتجاهل الحقائق الأساسية".

 وذكرت السفارة في بيان أن هذه التصريحات "أثارت بشكل متعمد قضية بحر الصين الجنوبي، وأثارت تكهنات وتشويهات ماكرة ضد الصين".

 وقال خوسيه مانويل روموالديز، يوم الأربعاء، إنه بينما تعد الولايات المتحدة قضية بحر الصين الجنوبي والصراع المحتمل في تايوان «مخاوف جدية» فإنه يعتقد أن «نقطة الاشتعال الحقيقية هي بحر الفلبين الغربي» بالنظر إلى «كل هذه المناوشات التي تحدث هناك»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

 وقالت السفارة الصينية: «إثارة المشكلات لن تعرقل فقط مساعي حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي؛ بل على العكس ستعقد الوضع الإقليمي وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين».

 وحثت السفارة روموالديز على التوقف عن نشر «نظرية التهديد الصيني» وأيضاً «جنون الاضطهاد»، والامتناع عن «التحدث باسم دول أخرى».

ولم ترد سفارة الفلبين في بكين بعد على طلب للتعليق.

 وتصاعدت التوترات بسبب النزاعات في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تتبادل بكين ومانيلا اتهامات حادة.

( الشرق الأوسط)
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